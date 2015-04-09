Азад Рагимов: Все сооружения для I Европейских игр будут сданы в пользование до конца апреля

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день в Операционном комитете I Европейских игр (BEGOC) трудится 1500 сотрудников. Большинство из них местные, около 500 - иностранные специалисты. Впервые в истории Европы и мира I Европейские игры пройдут при их поддержке в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов во время своего выступления на отчетной конференции сборных в рамках подготовки к I Европейским играм "Баку 2015".

Министр отметил, что I Европейские игры являются крупным событием в истории Европейских игр: "За 2 года проведены очень большие работы. К концу апреля все сооружения будут сданы в пользование".

По словам А.Рагимова, в "Баку 2015" будут принимать участие 17-18 тысяч добровольцев, 5 тысяч из которых - на церемониях открытия и закрытия.

Министр также отметил, что главной целью является завоевание медалей.