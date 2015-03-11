Азад Рагимов: Во время Европейских игр запрет на проведение свадеб и траурных церемоний ставиться не будет

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Во время I Европейских игр запрет на проведение свадеб и траурных церемоний ставиться не будет". По информации Report, об этом в интервью журналистам заявил главный исполнительный директор операционной компании I Европейских игр "Баку-2015", министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Как отметил министр, во время I Европейских игр "Баку-2015" запрет на мероприятия подобного рода ставиться не будет: "Кто хочет, может делать свадьбу, а если у кого-то будет траур, может ставить палатку".

Напомним, что I Европейские игры в Баку будут проходить 12-28 июня.