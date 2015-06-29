Азад Рагимов: Реализовались прогнозы, о которых мы и не могли подумать

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сегодня по инициативе Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" состоялась пресс-конференция, посвященная итогам игр.

Как сообщает Report, вначале был продемонстрирован видеоролик, отражающий церемонию закрытия игр. Главный исполнительный директор Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" (BEGOC), министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал, что в будущем Азербайджан ждут великие и интересные события: “Наша основная цель - это широкое освещение игр. В прессе опубликованы интересные и достоверные сведения. Сегодня люди, которые любят Азербайджан и спорт, опечалены, так как это последний день. Поступают непрерывные звонки из аэропорта. Гости покидают страну с восторгом. Это результат труда каждого из нас".

По словам министра, организационные работы продолжались 2,5 года: "Мы представили Азербайджан очень хорошо в буквальном смысле этого слова. Церемония закрытия еще раз показала, что сердца людей переполнены радостью и они хотят быть ближе к миру. Наша команда добилась больших успехов. Реализовались прогнозы, о которых мы и не могли подумать. По итогам игр мы заняли второе место. В целом завоевали 56 медалей, из которых 21 золотая. Сегодня президент Ильхам Алиев поздравил всех спортсменов, тренеров и людей, работающих вместе с нами, и вручил им высокие награды".

По мнению А.Рагимова, жители Баку высоко ценят медали и стремления: "Все спортивные залы были переполнены. Я хотел бы, чтобы в Азербайджане часто проводились такие торжественные мероприятия. Сегодня президент также наградил иностранных журналистов. Я также поздравляю генерального директора Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Саймона Клегга. Он был удостоен ордена "Достлуг". Выражаю глубокую благодарность президенту Европейских олимпийских комитетов Патрику Хикки".