Азад Рагимов: Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, подготовка к I Европейским играм идет по плану

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, подготовка к I Европейским играм идет по плану. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр молодежи и спорта Азербайджана, главный исполнительный директор организационного комитета Европейских игр "Баку-2015" Азад Рагимов.

По его словам, для журналистов в Баку строится отдельная медиадеревня, для обеспечения питанием будет построена временная кухня.

При проведении Игр будут задействованы 12 тыс. волонтеров, которые пройдут отбор из 20 тыс. желающих. В основном это будут студенты азербайджанских ВУЗов.

В рамках культурной программы гостей Баку ждут театры, музеи. "Они будут работать в течении всех 17 дней, пока идут Игры", - заверил Рагимов.

В программу первых Европейских игр будут включены соревнования в 20 видах спорта, 16 из которых - олимпийские. Всего будет разыграно 239 комплектов медалей.