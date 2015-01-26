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    Армянский министр: Мы должны участвовать в Европейских играх

    Габриэль Казарян: безопасность армянских спортсменов гарантируется

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Министр по вопросам спорта и молодежи Армении Габриэль Казарян считает, что Армения должна принять участие в I Европейских играх в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, армянский министр сказал, что в Европейских играх им предстоит большое испытание.

    "Это год будет тяжелым для спортсменов, особенно для борцов", - заявил Казарян.

    "Считаю, что Армения должна участвовать в I Европейских играх. Все стороны - Баку, Международный олимпийский комитет и Европейский олимпийский комитет гарантируют нашу безопасность. Подготовка уже ведется. Однако официально об этом будет заявлено позже", - сказал он.

    Отметим, что I Европейские игры пройдут 12-28 июня.

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