Армянский министр: Мы должны участвовать в Европейских играх

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Министр по вопросам спорта и молодежи Армении Габриэль Казарян считает, что Армения должна принять участие в I Европейских играх в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, армянский министр сказал, что в Европейских играх им предстоит большое испытание.

"Это год будет тяжелым для спортсменов, особенно для борцов", - заявил Казарян.

"Считаю, что Армения должна участвовать в I Европейских играх. Все стороны - Баку, Международный олимпийский комитет и Европейский олимпийский комитет гарантируют нашу безопасность. Подготовка уже ведется. Однако официально об этом будет заявлено позже", - сказал он.

Отметим, что I Европейские игры пройдут 12-28 июня.