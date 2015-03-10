Армянские спортсмены примут участие на I Европейских играх в Баку

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Армянские спортсмены примут участие на I Европейских играх, которые пройдут в Баку в июне 2015 года. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении по итогам состоявшегося во вторник заседания исполкома НОК.

"После подробного рассмотрения вопроса было принято решение об участии армянских спортсменов на предстоящих I Европейских играх", - говорится в сообщении. Армянские спортсмены будут бороться за медали в шести видах спорта.

Азербайджанское правительство заявило о готовности предоставить спортсменам из Армении гарантии в вопросах, связанных с выдачей виз и обеспечением безопасности. Ранее азербайджанской стороной в НОК Армении было направлено приглашение для участия в Европейских играх Баку-2015.