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    Анжела Дороган: В финале не думала больше ни о чем, кроме как взять золотую медаль

    Для страны это важные игры

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ. "В финале я ни о чем не думала, кроме того, как взять золотую медаль и заработать баллы". 

    Об этом Report заявила чемпионка I Европейских игр по борьбе среди женщин от Азербайджана Анжела Дороган.

    Поделившись впечатлениями от соревнований, А.Дороган сказала, что ей было тяжело пробираться в финал, так как все соперники были достойными. 

    Спортсменка отметила, что "исторически первые" Европейские игры организованы на высшем уровне. "Для страны это важные игры", - подчеркнула А.Дороган. 

    Говоря о том, как она пришла в этот вид спорта, А.Дороган сказала, что с малых лет ее заметил тренер, после чего она решила заняться борьбой.

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