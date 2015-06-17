Анжела Дороган: В финале не думала больше ни о чем, кроме как взять золотую медаль

Баку. 17 июня. REPORT.AZ. "В финале я ни о чем не думала, кроме того, как взять золотую медаль и заработать баллы".

Об этом Report заявила чемпионка I Европейских игр по борьбе среди женщин от Азербайджана Анжела Дороган.

Поделившись впечатлениями от соревнований, А.Дороган сказала, что ей было тяжело пробираться в финал, так как все соперники были достойными.

Спортсменка отметила, что "исторически первые" Европейские игры организованы на высшем уровне. "Для страны это важные игры", - подчеркнула А.Дороган.

Говоря о том, как она пришла в этот вид спорта, А.Дороган сказала, что с малых лет ее заметил тренер, после чего она решила заняться борьбой.