Анжей Красницький: "Первые Европейские игры - прекрасный шанс для Азербайджана показать себя"

Варшава. 21 мая. REPORT.AZ/ "Первые Европейские игры "Баку-2015" очень важны для Польши, а для Азербайджана – это прекрасный шанс показать себя, свои возможности, историю и культуру".

Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, об этом сказал президент Национального Олимпийского Комитета (НОК) Польши Анжей Красницький.

По его словам, недавно в Варшаве побывала делегация Национального Олимпийского комитета Азербайджана во главе с вице-президентом Чингизом Гусейнзаде: "Во встрече приняли участие президенты всех спортивных федераций Польши, которые будут участвовать в первых Европейских играх. На встрече прошла презентация "Баку-2015"".

Кроме того, А.Красницький сообщил о предстоящем в Варшаве 23 мая 17-ом Олимпийском пикнике. По его словам, подобные пикники традиционно организуются в Варшаве перед началом Олимпиад, а предстоящий пикник будет организован в честь Европейских Игр в Баку. "В следующем году, подобный пикник будет организован в честь Летних Олимпийских Игр в бразильском Рио-де-Жанейро", - добавил он.

По его словам, в рамках пикника будет проведен ряд мероприятий, готовятся специальные детские и семейные программы, будут разыгрываться различные призы. "Мы ожидаем участия на пикнике 30-40 тысяч участников. Как правило на пикник приезжают олимпийские призеры Польши. На Олимпийском пикнике посольство Азербайджана в Польше выступит с презентацией предстоящих Европейских игр".