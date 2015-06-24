Андрей Ягодка: Турнир по фехтованию на Евроиграх выдался напряженным

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Первые Европейские игры в Баку организовано на высоком уровне, заявил Report украинский саблист Андрей Ягодка.

Отметим, что во вторник в Баку в финальном поединке украинец победил румына Тибериу Дольничану со счетом 15:10. Бронзовые награды достались итальянцам Альберто Пеллегрини и Луиджи Миракко.

«Мне очень все понравилось. Было все удобно. Мы смогли быстро и качественно разместиться. Претензий у меня ни малейших нет», - заявил А.Ягодка.

Комментируя финальный бой, саблист отметил, что бой был сложным, но до середины, став переломным в его пользу.

«Я оказался чуть сильнее противника как раз после половины боя и это меня спасло. Предыдущий бой у румына с итальянцем был серьезным», - сказал он.

Говоря в целом о турнире, спортсмен отметил, что он выдался ровным и достаточно напряженным.

«Нас всего было 36 человек, и все были ровные, явных слабаков не было. Было сложно начинать с группового турнира до последнего боя», - подчеркнул А.Ягодка.