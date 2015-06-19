​Анастасия Барышникова: Для меня Баку – счастливый город

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Вчера, 18 июня, в Баку (Азербайджан) прошёл шестой день I Европейских игр. Бронзовый призёр Олимпийских игр россиянка Анастасия Барышникова победила в турнире по тхэквондо в весовой категории до 67 кг. В финале она взяла верх над Фаридой Азизовой из Азербайджана – 6:5.

Как передает Report, свое выступление Анастасия Барышникова прокомментировала специальному корреспонденту Агентства спортивной информации "Весь спорт".

- Слава богу, что победила! - воскликнула Анастасия Барышникова. - Очень рада этой победе. Для меня Баку - счастливый город. В прошлом году выиграла здесь третье золото чемпионата Европы. Сейчас стала победительницей первых в истории Европейских игр. Признаюсь, все поединки были сложными и ответственными. Ни в одном не позволила себе расслабиться. В финальной схватке мне противостояла 20-летняя Фарида Азизова. Несмотря на свой возраст, она очень опытная спортсменка, участница Олимпийских игр 2012 года. Фарида стала первой представительницей Азербайджана, взявшей медаль чемпионата мира по тхэквондо среди женщин в 2013 году. Естественно на стороне азербайджанской спортсменки была громадная поддержка зрительского зала. Тем более, на соревнованиях присутствовал президент республики Ильхам Алиев. Мне пришлось использовать две разные тактики. Сначала ошеломила растерявшуюся соперницу острыми результативными атаками. А когда ушла в отрыв, сделала акцент на защиту. И, несмотря на усталость и небольшую расслабленность, в ожидании сигнала о завершении времени поединка смогла удержать свое преимущество.

- Теперь вы заслужили отдых.

- Нет, что вы - какой отдых?! Скоро начнутся этапы Гран-при. В этом году они имеют статус квалификационных соревнований для набора баллов в олимпийском рейтинге. Поэтому отдыхать будем потом. Сейчас надо отбираться в Рио-2016. Уже 3 июля приедем на традиционный горный сбор в Приэльбрусье. И восстановимся, и потренируемся.