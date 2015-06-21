​Акробатический дуэт из Азербайджана занял 5-е место в "Баку-2015"

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" завершились соревнования по акробатической гимнастике в темповых упражнениях среди смешанных пар.

Как сообщает Report, представляющий Азербайджан дуэт Ульяна Дьякова - Анатолий Леонов занял в финале 5-е место.

Они записали в свой актив 27.320 баллов.

Российский дуэт Марина Чернова - Георгий Патарая с 29,300 баллами завоевал золотую медаль, Яна Ваставел - Солано Кассамайор (Бельгия) - с 28,690 баллами стали обладателями серебряной медали, Ханна Бон - Райан Бартлетт (Великобритания) с 28,650 баллами взяли бронзу.