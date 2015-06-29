Агаджан Абиев: Магомедрасул Меджидов остался без золотой медали из-за необдуманного шага AİBA

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Я считаю, что азербайджанский бокс постепенно развивается. В нашей сборной есть один чемпион Европы, 2 чемпиона мира и один олимпийский призер, поэтому у нас сильная команда".

Об этом заявил Report первый вице-президент Федерации бокса Азербайджана Агаджан Абиев.

Представитель федерации отметил, что подготовка к I Европейским играм длилась два месяца. По его словам, боксеры были в Мексике и Кубе, проводили сборы с самыми сильными командами Азии.

А.Абиев также выразил отношение к травме боксера Магомедрасула Меджидова. По его словам, причиной того, что опытный спортсмен не вышел на ринг, стало решение Международной ассоциации любительского бокса (AİBA): "Это не наша вина, а результат необдуманного шага AİBA. Потому что до сих пор боксеры выходили на бой в защитных шлемах, которые помогали избежать травм. К тому же, они защищали брови и глаза бойцов. У Меджидова была рассечена бровь и в результате мы потеряли одного золотого медалиста. Кто мог подумать, что чемпион Европы и призер летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне не завоюет медали в Баку. Каждый из соперников был на две головы слабее Меджидова. Однако Магомедрасул не смог выступить в финале. Выйди он в бой в защитном шлеме, этого бы не случилось".

А.Абиев также коснулся шансов азербайджанских боксеров на завоевание лицензии на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро: "Мы должны завоевать лицензию в Рио-де-Жанейро-2016. Это станет возможно благодаря участию в чемпионате мира в столице Катара Дохе. В Баку тоже состоится соревнование лицензионного характера, в котором смогут принять участие как минимум 8-9 наших боксеров. Я верю, что мы получим хорошие результаты".

Отметим, что азербайджанские боксеры завоевали на I Европейских играх "Баку-2015" 11 медалей. Из них 6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали.