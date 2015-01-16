95% работ на Бакинском олимпийском стадионе завершены - РЕПОРТАЖ

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Работы на Бакинском олимпийском стадионе завершаются. Свидетелем этого стал побывавший сегодня в центре сотрудник Report.

У входа в стадион стоят множество грузовиков. Они занимаются благоустройством арены. Процесс затянется еще на некоторое время. Однако работы в самом стадионе почти завершились. Отличительной чертой около 69 тыс. установленных на трибунах сидений является не только их цвет, но и то, что они раскладные. Кроме VIP-зоны для высокопоставленных гостей, здесь предусмотрены сидения для журналистов и инвалидов. В северной и южной частях трибуны сооружены дополнительные ярусы, а в восточной и западной частях установлены мониторы.

Посаженные на площадке семена стали прорастать и территория покрылась тонким слоем травы. После церемоний открытия и закрытия зеленый покров будет заменен. Работы на территории стадиона проводятся компанией "Tekfen İnşaat". Во время разговора с работающими здесь сотрудниками компании выяснилось, что работы почти завершены и с начала февраля они постепенно будут покидать территорию.

"Tekfen İnşaat" планирует сдать стадион до конца следующего месяца. Об этом Report заявила сотрудница Департамента коммуникаций Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Гюльназ Гулиева. По ее словам, все строительные работы ведутся согласно графику, каких-либо задержек нет. 95% работ уже выполнены. В настоящее время занимаются уборкой помещения и работами по благоустройству территории. В южной части стадиона приступили к посадке деревьев и саженцев. Кроме того, создана покрытая искусственным зеленым покровом открытая площадка на около 500 зрителей. После сдачи стадиона пройдет тренинг церемонии открытия с участием около 6000 добровольцев.

Как отметила Г.Гулиева, во время Европейских игр вокруг стадиона не будет отведено место для общественной парковки. Люди смогут приехать на стадион на специальных автобусах. Они смогут следить не только за церемонией открытия и закрытия игр, но и за соревнованиями по легкой атлетике. Зрителям предложат различные услуги, в том числе питание.

VIP-зоны для высокопоставленных гостей уже обеспечены мебелью. Занимающий большую площадь сектор расположен на 4-м этаже. В оформленных со вкусом комнатах стоят мягкая мебель, столы и пр. Царапины на столах на первый взгляд создают впечатление о том, что мебель использованная. Однако работники стадиона утверждают, что столы были произведены именно в такой форме для воссоздания атмосферы старины.

Отметим, что работы на Бакинском олимпийском стадионе будут продолжены и после Европейских игр. Арену будут готовить к предстоящим в 2017 году Исламским играм солидарности и Чемпионату Европы 2020 года. Кроме того, вместо высушенных на окрестной территории озер здесь создадут искусственные озера и большой парк.

Фундамент стадиона заложен 6 июня 2011 года. На церемонии закладки фундамента принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент ФИФА Жозеф Блаттер, президент УЕФА Мишель Платини и президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.