4 азербайджанские споротсменки по борьбе среди женщин будут бороться за золото

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" в соревнованиях по женской борьбе выступят 4 азербайджанские спортсменки. Как сообщает Report, соревнования пройдут в весовых категориях 53 кг, 58 кг, 63 кг и 75 кг.

Сначала Анжела Дороган встретится с турчанкой Мерве Кенгер. Встреча начнется в 10:49. Спустя 25 минут на татами выйдет другая представительница Азербайджана Ирина Нетреба в весовой категории 58 кг, которая встретится с итальянкой Каролой Райнерон. В 10:28 начнется встреча в весовой категории 63 кг между Эльмирой Гамбаровой и шведской спортсменкой Хенной Джоханссон. В весовой категории 75 кг на татами выйдет Гёзаль Зутова. Этот поединок начнется в 10:56. Ее соперницей будет представительница Украины Оксана Вашчук.

Отметим, что соревнования по борьбе проводятся в спортивной арене им. Гейдара Алиева.