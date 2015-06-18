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    Азербайджанские боксеры вышли в 1/16 финала

    Состязания проводятся в весовых категориях 64 и 81 кг

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" проводятся встречи 1/16 финала по боксу в полутяжелом (81 кг) и первом полусреднем (64 кг) весовых категориях. 

    Как сообщает Report, сегодня на ринг выйдут два азербайджанских боксера. 

    Вначале Теймур Мамедов в весовой категории 81 кг встретится с англичанином Джошуа Буатси. А Коллазо Сотомаёр, представляющий Азербайджан в весовой категории 64 кг, выйдет на ринг с представителем Словении Эдином Сейдиновичем. 

    Отметим, что соревнования по боксу на I Европейских играх "Баку-2015" продлятся до 27 июня.

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