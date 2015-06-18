Азербайджанские боксеры вышли в 1/16 финала

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" проводятся встречи 1/16 финала по боксу в полутяжелом (81 кг) и первом полусреднем (64 кг) весовых категориях.

Как сообщает Report, сегодня на ринг выйдут два азербайджанских боксера.

Вначале Теймур Мамедов в весовой категории 81 кг встретится с англичанином Джошуа Буатси. А Коллазо Сотомаёр, представляющий Азербайджан в весовой категории 64 кг, выйдет на ринг с представителем Словении Эдином Сейдиновичем.

Отметим, что соревнования по боксу на I Европейских играх "Баку-2015" продлятся до 27 июня.