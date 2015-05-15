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    ​1,5 тыс. россиян будут работать волонтерами на Европейских играх в Баку

    Всего на Играх в Баку будет работать 12 500 добровольных помощников

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Полторы тысячи россиян будут работать волонтерами на первых Европейских играх в Баку.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

    Всего на Играх в Баку будет работать 12 500 добровольных помощников. Помимо азербайджанцев и россиян, волонтерами Европейских игр будут граждане Великобритании, Италии, Грузии и ряда других стран.

    Прием заявок в волонтеры и их рассмотрение осуществлялось с октября 2014 года по май 2015-го. Европейские игры в Баку пройдут с 12 по 28 июня.

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