Президент МОК пообещал обеспечить необходимые условия армянским спортсменам на Европейских играх в Баку

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном пообещал сделать все для обеспечения необходимых условий для армянских спортсменов на первых Европейских олимпийских играх, которые пройдут летом 2015 года в Баку. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Т.Бах и президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хики находятся в Армении с рабочим визитом.

"На встрече президент Европейского олимпийского комитета представил ход работ по подготовке намеченных к проведению в следующем году Европейских олимпийских игр, переговоров с принимающей Олимпийские игры страной в направлении проведения игр на надлежащем уровне и в атмосфере терпимости", - говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.