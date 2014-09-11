Первая леди Азербайджана ознакомилась с ходом работ на олимпийском стадионе в Баку

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, председатель Организационного комитета Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиева ознакомилась с ходом работ на Бакинском олимпийском стадионе. Как сообщает Report, Мехрибан Алиева была проинформирована о том, что строительство стадиона, фундамент которого был заложен в июне 2011 года, продолжается интенсивно и большая часть строительных работ уже завершена.

Затем первая леди Азербайджана ознакомилась с проектом будущего интерьера спортивного сооружения и дала рекомендации относительно строительных материалов и мебели для стадиона.

Бакинский олимпийский стадион рассчитан на 69 тысяч зрительских мест. Он будет отличаться современным архитектурным стилем и особой красотой, и займет достойное место среди спортивных сооружений такого типа. Стадион будет полностью отвечать международным стандартам и будет оснащен современными трибунами с различными функциями, беговой дорожкой и другой инфраструктурой. Под строительство нового 6-ти ярусного спортивного сооружения высотой 62 м занято около 50 га земли. Комплекс будет включать основной и вспомогательный стадионы, а также техническое здание, здесь предусмотрены VVIP, VIP, CIP, медиа-ложи, а также ложа для зрителей-инвалидов. Вход на территорию стадиона будет осуществляться с 4-х, а на трибуны – с 26 ворот. Согласно олимпийским нормативам, предполагается, что люди будут прибывать на стадион, в основном, пешком или на общественном транспорте, однако также строится стоянка на 3103 автомобиля.

На прилегающей к стадиону территории будет проведено озеленение общей площадью 82 тысячи квадратных метров.