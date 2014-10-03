Назначен художественный руководитель церемонии открытия Европейских Игр Баку-2015

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Заключен контракт по организации церемоний открытия и закрытия Европейских игр Баку-2015. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу операционного комитета игр, организовывать церемонии поручено компании “Five Currents”.

На должность художественного руководителя Европейских игр назначен Димитрис Папаиоанну.

Знаменитый деятель искусств, хореограф, актер Д. Папаиоанну являлся художественным руководителем церемоний Летних Олимпийских Игр в Афинах в 2004 году. Президент Греции наградил Папаиоанну Золотым Крестом Ордена Почета за выдающиеся достижения в искусстве за его работу на Олимпийских Играх в Афинах.

Ожидается, что на церемонии открытия будет представлена культура Азербайджана.

В свою очередь компания "Five Currents", которой поручена организация церемоний открытия и закрытия Европейских игр Баку-2015 , участвовала в организации церемоний Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году, церемонии Панамериканских Игр в Гвадалахаре в 2011 году, "Rio-2007", церемонию празднования 15-ой годовщины Синко де Майо и новогоднего праздника Ревейлон Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что церемония открытия Европейских игр пройдет на недавно построенном Бакинском Олимпийском Стадионе 12 июня 2015 года перед 68 000 зрителей и миллионной международной телевизионной аудиторией.