Европейский Олимпийский Комитет высоко оценил процесс подготовки к играм Баку-2015

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Координационная комиссия Европейских олимпийских игр высоко оценила процесс подготовки к Первым Европейским играм Баку-2015, которые пройдут в Азербайджане летом следующего года. Как сообщает Report, руководитель Координационной комиссии Европейских игр (BEGOC) Спирос Капралос заявил, что потрясен прогрессом достигнутым организационной командой игр за последние несколько месяцев.

"За последний год была проделана значительная работа, спортивная программа очень впечатляет", - отметил С. Капрлос на пресс-конференции по итогам визита в Баку.

С. Капралос выразил уверенность, что предстоящие игры войдут в историю европейского спорта и надолго останутся в памяти спортивных фанатов.

"Европейские игры представят не только новую эру в спортивных соревнованиях, но также продемонстрируют дружбу всего континента", - заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Делегация комиссии в рамках визита посетила ряд объектов, где будут проходить соревнования, а также приняла участие в официальном открытии штаба игр Баку-2015. Делегацию также проинформировали о проделанном прогрессе в таких вопросах как приобретение билетов, соглашения о вещании состязаний и спортивной программе игр.

Отметим, что итоговое подготовительное заседание координационной комиссии ЕОК пройдет в феврале 2015 года.