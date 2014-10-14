Европейские игры Баку-2015 будут транслироваться в 20 странах Ближнего Востока и Северной Африки

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Операционный комитет Европейских игр Баку-2015 (BEGOC) подписал долгосрочное соглашение о международном освещении игр с Радиовещательным союзом арабских государств (РСАГ), сообщает Report со ссылкой на пресс-службу BEGOC.

На основе подписанного соглашения первые Европейские игры транслироваться в 20 странах Ближнего Востока и Северной Африки. Соглашение обеспечивает охват вещания в Алжире, Бахрейне, Джибути, Египте, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливане, Ливии, Мавритании, Марокко, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Сомали, Судане, Сирии, Тунисе, Объединенных Арабских Эмиратах и Йемене.

Данным соглашением РСАГ предоставляет членам своего сообщества возможность открытого вещания в прямом эфире с полными арабскими комментариями, а также записями основных моментов всех 17 дней соревнований.

Первые Европейские игры пройдут в Баку 12-28 июня 2015 года. Игры будут проводиться в 20 различных видах спорта, в том числе 16 олимпийских видах. В них примут участие более 6 тыс. спортсменов из 49 стран.