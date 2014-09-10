Европейские игры Баку-2015 будут транслироваться в прямом эфире в Румынии, Венгрии и Бельгии

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Операционный Комитет Европейских игр Баку-2015 (BEGOC) объявил о подписании трех международных соглашений, касающихся вещания спортивных игр в Румынии, Венгрии и Бельгии. Как сообщили Report в пресс-службе Операционного Комитета Европейских игр Баку-2015, данные соглашения гарантируют любителям спорта возможность насладиться прямой трансляцией всех 17-ти дней соревнований, которые пройдут летом будущего года.

Соглашения предполагают вещание игр спортивным каналом "DigiSport" в Румынии и Венгрии, и каналом "Sport 10" в Бельгии.

Главный операционный директор Европейских игр Баку-2015 Саймон Клегг заявил, что подписание данных соглашений говорит о высоком уровне интереса жителей Европейского континента к проведению первых Европейских Игр. Он подчеркнул, что Румыния, Венгрия и Бельгия – это три страны, имеющие славную спортивную историю. С.Клегг выразил довольство тем фактом, что болельщикам этих стран гарантирована возможность наблюдения в прямом эфире за достижениями своих спортсменов летом 2015 г.

Международное Спортивное Телерадиовещание обеспечит более чем 800-часовой период живого, ультрасовременного вещания Европейских Игр. Все три страны будут транслировать в прямом эфире спортивные соревнования, а также полные версии Церемоний Открытия и Закрытия Европейских игр Баку-2015.