Глава ЕОК призовет Армению принять участие в Европейских Играх в Баку

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Глава Европейского Олимпийского Комитета Патрик Хики в середине октября посетит Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Insidethegames, цель его визита - убедить Армению принять участие в первых Европейских Олимпийских Играх, которые пройдут в 2015 году в столице Азербайджана.

«В рамках визита состоится встреча с главой армянского национального олимпийского комитета Гагиком Царукяном. Мы хотим, чтобы все 49 стран-членов ЕОК приняли участие в Европейских Играх. Я абсолютно уверен, что мы сможем достичь полного участия всех стран»- заявил глава Европейского Олимпийского Комитета.