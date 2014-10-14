 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Берлине состоялась презентация первых Европейских игр Баку-2015

    Мероприятие состоялось в Музее Боде при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Германии в одном из известных культурных центров Берлина - Музее Боде состоялось мероприятие, посвященное первым Европейским играм. Как сообщает Report, на мероприятии была представлена информация о деятельности Организационного комитета первых Европейских игр, председателем которых является первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

    На церемонии выступили министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, посол Азербайджана в Германии Пярвиз Шахбазов, председатель группы дружбы Бундестага по Южному Кавказу Карин Штренц, президент Национального Олимпийского комитета Германии Альфонс Херман.

    П.Шахбазов рассказал о деятельности Фонда Гейдара Алиева в Германии и о его вкладе в развитие двусторонних отношений в области культуры. Посол также проинформировал присутствующих о современном состоянии и развитии отношений между нашими странами.

    Министр молодежи и спорта А.Рагимов отметил интенсивное развитие Азербайджана, рассказал об успехах наших спортсменов на международной арене и проведении Азербайджаном ряда высокоуровневых международных соревнований. Министр подробно проинформировал участников мероприятия о первых Европейских играх в Баку.

    На церемонии был проведен небольшой экскурс в историю развития связей между Азербайджаном и Германией. Публика была также проинформирована о работе Фонда Гейдара Алиева по сохранению культурного наследия внутри страны и за рубежом, поощрению культурных отношений и улучшению возможностей образования молодежи. Затем был показан фильм о ходе подготовки к первым Европейским играм.

    На мероприятии присутствовали директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекберов, государственные секретари Германии, депутаты Бундестага, известные политические деятели, представители аккредитованного в Германии дипломатического корпуса, активисты азербайджанской диаспоры и представители СМИ Германии.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi