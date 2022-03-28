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Звездопад Лириды достигнет пика активности во второй половине апреля

Звездопад Лириды достигнет пика активности во второй половине апреля Метеорный поток Лириды достигнет максимальной активности в ночь на 22 апреля, астрономы прогнозируют до 18 "падающих звезд" в час.
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28 марта 2022 г. 08:03
Звездопад Лириды достигнет пика активности во второй половине апреля

Метеорный поток Лириды достигнет максимальной активности в ночь на 22 апреля, астрономы прогнозируют до 18 "падающих звезд" в час.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"Апрель подарит первый весенний звездный дождь из созвездия Лиры. В ночь с 21 на 22 апреля прогнозируется максимум действия метеорного потока Лириды. По прогнозам Международной метеорной станции ожидается до 18 метеоров в час", - сказали представители планетария.

Поток, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер, наблюдается ежегодно с 14 по 30 апреля. Область вылета метеоров (радиант) располагается на границе созвездий Лиры и Геркулеса, что определило название звездопада.

Согласно историческим записям, история его наблюдений насчитывает более 2,5 тыс. лет. Ученые отмечают, что раньше Лириды были гораздо активнее - например, в 1803 году над восточным побережьем США наблюдалось до 700 "падающих звезд" в час.

"С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним. Так как созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом около 6:00 по бакинскому времени, то наблюдения лучше всего проводить во вторую половину ночи, под утро", - пояснили астрономы.

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