​Зоопарк в Калифорнии и кенийский заповедник придумали, как спасти белого носорога от исчезновения

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сафари-парк в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и заповедник Оль Педжета в Кении разработали амбициозный план, который направлен на сохранение одного из самых редких в мире видов — северного белого носорога.
Как передает Report, об этом пишет The Los Angeles Times.
Отмечается, что в мире осталось лишь четыре особи и одна из них – стареющая самка сейчас живет в Сан-Диего. В Кении находятся самец и еще две самки.
Один из вариантов, который рассматривается представителями парка и заповедника, является искусственное оплодотворение и суррогатной матерью станет самка южного белого носорога.
«Такое делалось для крупного рогатого скота, лошадей и человека, а значит это выполнимо», — сказал директор заповедника Ричард Вигн.
Северные белые носороги бродили когда-то на большей части территории Центральной Африки, но десятилетия браконьерства, разрушений их мест обитания и гражданской войны поставили вид на грань полного исчезновения.
Длинный рог животного представляет огромную ценность для сторонников традиционной медицины, особенно во Вьетнаме. На черном рынке за него можно выручить огромные деньги.
News DepartmentАвтор новости
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