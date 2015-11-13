​Зоопарк в Калифорнии и кенийский заповедник придумали, как спасти белого носорога от исчезновения

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сафари-парк в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и заповедник Оль Педжета в Кении разработали амбициозный план, который направлен на сохранение одного из самых редких в мире видов — северного белого носорога.

Как передает Report, об этом пишет The Los Angeles Times.

Отмечается, что в мире осталось лишь четыре особи и одна из них – стареющая самка сейчас живет в Сан-Диего. В Кении находятся самец и еще две самки.

Один из вариантов, который рассматривается представителями парка и заповедника, является искусственное оплодотворение и суррогатной матерью станет самка южного белого носорога.

«Такое делалось для крупного рогатого скота, лошадей и человека, а значит это выполнимо», — сказал директор заповедника Ричард Вигн.

Северные белые носороги бродили когда-то на большей части территории Центральной Африки, но десятилетия браконьерства, разрушений их мест обитания и гражданской войны поставили вид на грань полного исчезновения.

Длинный рог животного представляет огромную ценность для сторонников традиционной медицины, особенно во Вьетнаме. На черном рынке за него можно выручить огромные деньги.