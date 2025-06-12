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Зонд Solar Orbiter впервые запечатлел южный полюс Солнца

Зонд Solar Orbiter впервые запечатлел южный полюс Солнца Впервые в истории человечества ученые увидели южный полюс Солнца, ранее недоступный для наблюдений, - уникальные изображения были получены космическим зондом Solar Orbiter.
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12 июня 2025 г. 06:14
Зонд Solar Orbiter впервые запечатлел южный полюс Солнца

Впервые в истории человечества ученые увидели южный полюс Солнца, ранее недоступный для наблюдений, - уникальные изображения были получены космическим зондом Solar Orbiter.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, аппарат, разработанный Европейским космическим агентством (ESA) при участии NASA, опустился на 15° ниже солнечного экватора, что позволило зафиксировать южную полярную область звезды.

На новых снимках видна мерцающая яркая атмосфера, температура которой местами достигает миллиона градусов по Цельсию. Ее перемежают более темные облака газа, которые — хотя и значительно холоднее — все же имеют температуру в сто тысяч градусов.

"Сегодня мы впервые в истории человечества представляем изображения южного полюса Солнца. Оно - наша ближайшая звезда, даритель жизни и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергосистем, поэтому крайне важно, чтобы мы поняли, как оно работает, и научились предсказывать его поведение. Эти новые, уникальные изображения в рамках нашей миссии Solar Orbiter — начало новой эры изучения Солнца", — заявила директор по науке ESA Кэрол Манделл.

В ESA отметили, что наблюдение за изменениями в магнитной структуре полюсов Солнца имеет ключевое значение для прогнозирования солнечного цикла, включая вспышки и магнитные бури, которые могут повлиять на работу электросетей и спутниковой связи на Земле.

Миссия Solar Orbiter стоимостью $1,3 млрд была запущена в 2020 году.

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