Баку. 3 май. REPORT.AZ/ Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в пригороде Парижа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел на одной из улиц, граничащих между городами Аньер-сюр-Сен и Коломб.

Преступник был одет в черное, его лицо скрывала маска. Он ранил двух человек — 23-летнего юношу, гуляющего с собакой, и проходившую рядом 85-летнюю женщину. Предполагается, что целью был именно юноша. Он получил пулю в ногу, а собака — два ранения в голову и туловище, была отправлена в ветклинику.

Район оцеплен, данных о местонахождении стрелка пока нет. Предположительно, инцидент не связан с терроризмом.