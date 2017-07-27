Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал список самых богатых российских знаменитостей.

Как сообщает Report, нападающий американского клуба "Вашингтон Кэпиталз", хоккеист Александр Овечкин, по оценке журналистов, за год году заработал больше поп-исполнителей Филиппа Киркорова и Григория Лепса вместе взятых.

Хоккеист заработал 14 млн. долларов. Прошлогодний список возглавляла теннисистка Мария Шарапова с доходом в 21,9 млн. долларов.

Шарапова по сравнению с прошлым годом потеряла в списке сразу 18 позиций, упав с первого места на 19-е. Ее заработок снизился с 21,8 млн до 3 млн долларов.