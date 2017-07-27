 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Журнал Forbes опубликовал список самых богатых российских знаменитостей

    Хоккеист Александр Овечкин заработал 14 млн. долларов, заняв первое место

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал список самых богатых российских знаменитостей.

    Как сообщает Report, нападающий американского клуба "Вашингтон Кэпиталз", хоккеист Александр Овечкин, по оценке журналистов, за год году заработал больше поп-исполнителей Филиппа Киркорова и Григория Лепса вместе взятых.

    Хоккеист заработал 14 млн. долларов. Прошлогодний список возглавляла теннисистка Мария Шарапова с доходом в 21,9 млн. долларов.

    Шарапова по сравнению с прошлым годом потеряла в списке сразу 18 позиций, упав с первого места на 19-е. Ее заработок снизился с 21,8 млн до 3 млн долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi