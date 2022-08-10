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Жительницу ОАЭ оштрафовали за попытку покончить с собой

Жительницу ОАЭ оштрафовали за попытку покончить с собой Дубайский суд оштрафовал проживающую в ОАЭ 30-летнюю женщину за попытку покончить жизнь самоубийством.
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10 августа 2022 г. 06:18
Жительницу ОАЭ оштрафовали за попытку покончить с собой

Дубайский суд оштрафовал проживающую в ОАЭ 30-летнюю женщину за попытку покончить жизнь самоубийством.

Как передает Report, об этом сообщает портал Gulf Today.

По данным источника, женщина пыталась совершить суицид в июле 2021 года. Об этом правоохранителям рассказала ее подруга, которая проживает с ней в своей квартире. По словам заявительницы, девушка пыталась покончить с собой после того, как у нее состоялся неприятный разговор с ее молодым человеком: азиатка заподозрила, что ее возлюбленный изменяет ей.

Дубайский суд по мелким правонарушениям признал девушку виновной и обязал ее выплатить штраф в размере 1 тыс. дирхамов.

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