Жительницу ОАЭ оштрафовали за попытку покончить с собой

Дубайский суд оштрафовал проживающую в ОАЭ 30-летнюю женщину за попытку покончить жизнь самоубийством.

Дубайский суд оштрафовал проживающую в ОАЭ 30-летнюю женщину за попытку покончить жизнь самоубийством.

Как передает Report , об этом сообщает портал Gulf Today.

По данным источника, женщина пыталась совершить суицид в июле 2021 года. Об этом правоохранителям рассказала ее подруга, которая проживает с ней в своей квартире. По словам заявительницы, девушка пыталась покончить с собой после того, как у нее состоялся неприятный разговор с ее молодым человеком: азиатка заподозрила, что ее возлюбленный изменяет ей.

Дубайский суд по мелким правонарушениям признал девушку виновной и обязал ее выплатить штраф в размере 1 тыс. дирхамов.