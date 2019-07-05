Жительница США съела 32 бургера за 10 минут, побив свой рекорд

Жительница Калифорнии Молли Шайлер в пятый раз подряд одержала победу в ежегодном конкурсе по скоростному поеданию бургеров, проводимому в Вашингтоне сетью закусочных Z-Burger, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В этот раз М.Шайлер, которая весит менее 60 кг, за десять минут смогла съесть рекордные 32 булочки с котлетой.

Соревнования проводились были приурочены ко Дню независимости, который отмечается в стране 4 июля. Калифорнийка, улучшившая свой прошлогодний результат - тогда она осилила лишь 27 бургеров за тот же отрезок времени, получила главный приз - чек на 1,5 тысяч долларов.

М.Шайлер успешно участвует не только в соревнованиях по поеданию бургеров. Так, в 2018 году, участвуя в конкурсе Wing Bowl, за 30 минут она съела 501 куриное крылышко и заработала 5 тысяч долларов, а также получила автомобиль "Хендай-Соната".