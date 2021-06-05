Жительница Колорадо выиграла $1 млн в лотерее среди вакцинированных

Салли Слайгер, жительница штата Колорадо в США, выиграла $1 млн в лотерее среди привитых от COVID-19.

Салли Слайгер, жительница штата Колорадо в США, выиграла $1 млн в лотерее среди привитых от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Всего штат должен будет разыграть пять таких призов. Для участия в розыгрыше нужно привиться хотя бы одной дозой одобренных вакцин и быть не моложе 18 лет.

По словам победительницы, с помощью выигрыша она увеличит пенсионные накопления и поможет своим детям.

В Колорадо также будут разыгрываться стипендии по $50 тысяч, которые смогут получить 25 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет, которые привились от коронавируса.

Лотерея была устроена для ускорения вакцинации и также проводится в других штатах, в частности в Огайо и Калифорнии.