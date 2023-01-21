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Жительница Испании зарегистрирована как старейший человек на планете

Жительница Испании зарегистрирована как старейший человек на планете Книга рекордов Гиннесса сообщила, что 115-летняя женщина из Испании в настоящее время является самым старым человеком на Земле.
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21 января 2023 г. 05:40
Жительница Испании зарегистрирована как старейший человек на планете

Книга рекордов Гиннесса сообщила, что 115-летняя женщина из Испании в настоящее время является самым старым человеком на Земле.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", Марии Бруне Морейре, которая живет в Каталонии, 115 лет и 323 дня.

Она стала старейшим из ныне живущих людей и старейшей женщиной после смерти французской монахини Люсиль Рандон, известной как сестра Андре, скончавшейся 17 января в возрасте 118 лет.

Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года и переехала в Испанию со своей семьей в возрасте 8 лет. Последние 22 года жила в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура, и остается в добром здравии, как утверждает Книга рекордов Гиннесса.

Долгожительница объясняет свое долголетие многими причинами: "порядком, спокойствием, поддержанием связей с семьей и друзьями, контактами с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием забот и сожалений, а также большим количеством позитива и избеганием токсичных людей".

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