Жительница Индии проснулась за мгновение до кремации

76-летняя индианка, которую сочли умершей, очнулась за мгновение до кремации

76-летняя индианка, которую сочли умершей, очнулась за мгновение до кремации.

Как передает Report, об этом сообщает Insider .

Пожилая женщина по имени Шакунтала Гайквад из города Барамати, у которой подтвердился COVID-19, находилась на домашнем лечении. Вскоре ее состояние ухудшилось, и родные доставили индианку в больницу, где она потеряла сознание. Решив, что пациентка умерла, родственники отвезли ее домой и начали подготовку к традиционному обряду кремации.

Однако перед началом церемонии женщина открыла глаза и заплакала. Ее сразу же вернули в медицинское учреждение, где в настоящее время она проходит лечение.

Индия все еще переживает разрушительную волну коронавируса. Количество новых случаев и смертей растет ежедневно, пока люди изо всех сил пытаются найти больничные койки и кислород.