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Жительница Индии проснулась за мгновение до кремации

Жительница Индии проснулась за мгновение до кремации 76-летняя индианка, которую сочли умершей, очнулась за мгновение до кремации
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18 мая 2021 г. 06:24
Жительница Индии проснулась за мгновение до кремации

76-летняя индианка, которую сочли умершей, очнулась за мгновение до кремации.

Как передает Report, об этом сообщает Insider.

Пожилая женщина по имени Шакунтала Гайквад из города Барамати, у которой подтвердился COVID-19, находилась на домашнем лечении. Вскоре ее состояние ухудшилось, и родные доставили индианку в больницу, где она потеряла сознание. Решив, что пациентка умерла, родственники отвезли ее домой и начали подготовку к традиционному обряду кремации.

Однако перед началом церемонии женщина открыла глаза и заплакала. Ее сразу же вернули в медицинское учреждение, где в настоящее время она проходит лечение.

Индия все еще переживает разрушительную волну коронавируса. Количество новых случаев и смертей растет ежедневно, пока люди изо всех сил пытаются найти больничные койки и кислород.

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