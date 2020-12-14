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Жители Земли увидят "солнечную корону" во время затмения

Жители Земли увидят "солнечную корону" во время затмения Полное затмение Солнца состоится 14 декабря. В этот день можно будет увидеть огненное кольцо или "солнечную корону" вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск.
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14 декабря 2020 г. 06:57
Жители Земли увидят солнечную корону во время затмения

Полное затмение Солнца состоится 14 декабря. В этот день можно будет увидеть огненное кольцо или "солнечную корону" вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лунная тень вступит на Землю в 18:32 по бакинскому времени в центральной зоне Тихого океана и покинет ее в 21:53 (бакинское время) к западу от побережья Намибии. Ее ширина на земной поверхности составит 90 км. Максимальная фаза затмения ожидается в 20:13, она продлится чуть больше двух минут.

Наблюдать его смогут жители Чили и Аргентины, частично будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

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