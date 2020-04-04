​Жители Земли смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу

В мае жители Земли смогут наблюдать приближение к Солнцу кометы C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан.

Как передает Report, об этом РИА Новости рассказала астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Заметить комету можно будет невооруженным глазом. При этом комета может стать самой яркой на небе за последние семь лет.

"Из-за солнечного ветра у нее начинают образовываться хвосты - один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид", - отметила Кошман.

На максимальное расстояние (117 млн км) к Земле C/2019Y4 приблизится 24 мая. К концу месяца комета окажется возле Солнца ближе, чем Меркурий.

Что будет потом, ученые с уверенностью сказать не могут, но, учитывая, что на конец марта-начало апреля комета имеет блеск восьмой звездной величины, вероятно, приближаясь к Солнцу, она начнет стремительно испаряться.