Жители острова Миконос устали от туристов

Жители греческого острова Миконос пожаловались на чрезмерную популярность острова у туристов.

Жители греческого острова Миконос пожаловались на чрезмерную популярность острова у туристов.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian , они полагают, что популярность у блогеров и знаменитостей, которые приезжают на остров ради ресторанов высокой кухни, шампанского и бутиков, лишает остров самобытности, а инфраструктура не справляется с потоком отдыхающих.

"Мы заблудились. Были сделаны ошибки. Все сделали в них свой вклад", - сказал фермер Никос Зуганелис.

Миконос был открыт в 1950 годы туристами, приезжавшими на соседний остров Делос. Сегодня туристическая инфраструктура - рестораны и бутики - развивается на острове настолько стремительно, что от этого страдают местные жители.

"Наш остров переполнен, он превысил свои лимиты. Наша естественная среда обитания была разрушена, наши системы подачи воды и канализация не справляются, не говоря уже о том, что репутация острова вечеринок стала угрозой нашему образу жизни", - заявила директор местного музея фольклора Мария Апостолу.

Она объяснила, что Миконос - это не только "эклектичное меню и ночная жизнь".

"У нас есть порядки и традиции, с которыми тоже нужно знакомиться. Любое дальнейшее так называемое развитие со стороны зарубежных инвесторов не просто усилит давление, а приведет к полной деградации", - предположила жительница Миконоса.

Издание отмечает, что в июле этого года только за одну неделю количество находившихся на острове туристов составило 220 тыс. человек при том, что в индустрии заняты 30 тыс. сотрудников.