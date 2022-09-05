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Жители острова Миконос устали от туристов

Жители острова Миконос устали от туристов Жители греческого острова Миконос пожаловались на чрезмерную популярность острова у туристов.
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5 сентября 2022 г. 08:35
Жители острова Миконос устали от туристов

Жители греческого острова Миконос пожаловались на чрезмерную популярность острова у туристов.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, они полагают, что популярность у блогеров и знаменитостей, которые приезжают на остров ради ресторанов высокой кухни, шампанского и бутиков, лишает остров самобытности, а инфраструктура не справляется с потоком отдыхающих.

"Мы заблудились. Были сделаны ошибки. Все сделали в них свой вклад", - сказал фермер Никос Зуганелис.

Миконос был открыт в 1950 годы туристами, приезжавшими на соседний остров Делос. Сегодня туристическая инфраструктура - рестораны и бутики - развивается на острове настолько стремительно, что от этого страдают местные жители.

"Наш остров переполнен, он превысил свои лимиты. Наша естественная среда обитания была разрушена, наши системы подачи воды и канализация не справляются, не говоря уже о том, что репутация острова вечеринок стала угрозой нашему образу жизни", - заявила директор местного музея фольклора Мария Апостолу.

Она объяснила, что Миконос - это не только "эклектичное меню и ночная жизнь".

"У нас есть порядки и традиции, с которыми тоже нужно знакомиться. Любое дальнейшее так называемое развитие со стороны зарубежных инвесторов не просто усилит давление, а приведет к полной деградации", - предположила жительница Миконоса.

Издание отмечает, что в июле этого года только за одну неделю количество находившихся на острове туристов составило 220 тыс. человек при том, что в индустрии заняты 30 тыс. сотрудников.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstanda ada sakinləri turistlərdən yorulublar

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