Жители Африки потребовали от Disney прекратить эксплуатировать их культуру

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Африке начался сбор подписей под петицией с требованием изъять у американской компании The Walt Disney Cоmpany авторские права на использование фразы "акуна матата" из мультфильма "Король Лев".

Как передает Report, об этом сообщила в среду южноафриканская газета The Times.

Под тпетицией уже подписались более 50 тыс. человек в Зимбабве, ЮАР и других африканских государствах.

Авторы документа выдвигают американской компании претензии на том основании, что выражение "акуна матата" стало одним из символов мультфильма, а благодаря нему разошлось по всему миру, превратилось в нечто подобное бренду Disney. То есть, оно работает на приумножение славы и всего связанного с ней на благо The Walt Disney Cоmpany, а никак не африканской культуры. Между тем, "акуна матата" означает "нет проблем" в переводе с языка суахили, распространенного в Кении, Танзании, Бурунди, Мозамбике и Демократической Республике Конго, а значит, представляет собой достояние африканской культуры.

The Walt Disney Cоmpany присвоила себе фразу "акуна матата", и это - еще один пример эксплуатации Африки", - говорит инициатор петиции зимбабвиец Шелтон Мпала, который запустил ее на платформе Change.org.

По его мнению, в ближайшее время количество подписей превысит планку в 75 тыс.