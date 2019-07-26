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Жителей американского городка запугал агрессивный петух

Жителей американского городка запугал агрессивный петух

Жителей небольшого города Арканзас-Сити в американском штате Арканзас запугал агрессивный петух, разгуливающий по улицам.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом 25 июля сообщило агентство Associated Press.

Люди постоянно жалуются на птицу, которая ведет себя крайне агрессивно и постоянно бросается на прохожих, вынуждая их спасаться бегством.

По словам мэра города, одна из женщин упала, когда пыталась убежать от петуха и получила различные травмы.

В свою очередь специалист по управлению птицеводством в Университете Арканзаса Сара Орловски отметила, что петухи защищают свою стаю кур, особенно в летний и весенний брачный период. Она добавила, что некоторые породы петуха могут быть агрессивными. Кроме того, специалист обратила внимание, что бегство от петухов поощряет их погоню. Поэтому она посоветовала при встрече с петухом не отступать, а наоборот, пытаться вытеснить его с территории.

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