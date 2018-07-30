Житель Турции предложил придать границам провинции Батман форму логотипа Бэтмена

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Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Гражданин Турции Кемаль Атакан Кырджа инициировал подписную кампанию на сайте Change.org, чтобы изменить границы турецкой провинции Батман (Batman) и придать им очертания логотипа героя комиксов Бэтмена, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Петицию уже поддержали более 10 тысяч человек. К петиции прикреплено изображение фрагмента карты Турции, в центре которого провинция Батман изображена в виде силуэта летучей мыши.

"Батману нужны определенные изменения. Мы можем начать с границ и сделать их более реалистичными", - говорится в описании кампании на сайте

В 2008 году прежний руководитель провинции Хюсейин Калкан через СМИ заявил о намерении подать в суд на режиссера Кристофера Нолана и студию Warner Bros. Губернатор аргументировал свое решение тем, что Нолан, не ставя в известность турецкие власти использовали полностью совпадающее с именем героя комиксов и появившееся задолго до Бэтмена название провинции в коммерческих целях и получил внушительный доход.