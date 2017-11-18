Жительница Норвегии выиграла в лотерею 35 млн евро

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Самый крупный приз в истории норвежской лотереи Viking Lotto достался жительнице Осло.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, новоиспеченная обладательница 35 млн евро, имя которой не разглашается по соображениям безопасности, сейчас решает, как распорядиться своим состоянием.

Джекпот, копившийся с июня этого года, женщине удалось сорвать, угадав все семь чисел, определенных лототроном вечером в среду. В августе прошло года победителем очередного розыгрыша лотереи Eurojackpot стал житель скандинавского королевства, получивший 55 млн евро.

Победительница намерена купить себе дом и новую машину, а также помочь деньгами родным и близким.