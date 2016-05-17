Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ На этой неделе жительница Италии стала самым старым человеком на нашей планете, поскольку женщина родилась до наступления 1900 года. В данный момент Эмме Морано 116 лет, а другие четыре самых старых человека скончались за последние несколько месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, отмечается, что у женщины есть любящая семья, которая часто навещает бабушку, кроме того, ежедневные гости в ее доме, это доктор и другие медицинские работники, следящие за ее состоянием и здоровьем.

Однако последние годы для бабушки-старожила не являются радостными, она не выходила на улицу последние двадцать лет из-за того, что живет на втором этаже дома, не оснащенного лифтом.

Сама бабушка часто шутит, когда ее спрашивают о секрете долголетия. Эмме Морано утверждает, что дожить до 116 лет ей помог оптимизм, а также то, что она каждый день ест три яйца.