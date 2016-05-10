Жительница Индии родила первенца в 72 года

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Жительница Индии Далджиндер Каур родила первенца в 72 года, сообщает Report со ссылкой на Hindustan Times.

Как отмечает издание, Каур стала матерью через 46 лет после заключения брака. Мужу индианки 79 лет.

Мечту Каур удалось реализовать благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Помочь женщине смогли в одном из медицинских центров в городе Хисар. Для клиники это не первый подобный случай. В 2006 году там успешно родила 70-летняя пациентка, в 2008 году – 66-летняя.

Что касается Каур, то она забеременела лишь после третьей процедуры ЭКО.