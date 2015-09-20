​Житель Нью-Йорка наблюдал за кражей в своей квартире онлайн - ВИДЕО

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Житель Верхнего Ист-Сайда в Нью-Йорке выложил в интернет видеозапись с кражей из съемной квартиры, полученную с помощью охранной системы Canary ("Канарейка").

Как передает Report, об этом пишет New York Post.

Система использует несколько датчиков и сообщает о непрошеных гостях или каких-либо других нестандартных ситуациях. Кроме того, она позволяет следить за домом с помощью трансляции изображения со встроенной камеры на смартфон владельца.

На видеозаписи двое злоумышленников по очереди залезают в окно, после чего один из них говорит: "Нас заметили", и мужчинам приходится срочно покидать помещение. Еще через несколько секунд срабатывает сигнализация, запущенная через приложение.

Автор видео отметил, что не сразу запустил сигнализацию, потому что звонил полицейским. Кроме того, он выразил слова благодарности соседу, который выходил выносить мусор, заметил воров и вынудил их сбежать. По словам Дэнни, воры успели унести только один браслет ценою в 80 долларов. Полиция разыскивает подозреваемых, чьи лица так хорошо видно на записи. Одного из них уже связали с другим ограблением.