​Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.

Как передаёт Report, oб этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 11, 15, 17, 20, 24, 25 и 50. Бонус-число - 30", - уточнили организаторы.

На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Британская Колумбия. Ни один из шести так называемых "утешительных призов" в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тыс.) каждый разыгран не был. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.