Житель Калифорнии выиграл полмиллиарда долларов в лотерее

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ У покупателя лотерейного билета из Калифорнии совпали все шесть цифр в билете, он выиграл 522 млн долларов, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Cумма выигрыша стал пятой в истории организатора лотереи Mega Millions. Причем еще более трех млн купленных лотерейных билетов также оказались выигрышными, но другие победители получат меньшие суммы.

По предварительным данным, сумма приза оценивается в 522 млндолларов США, из которых 308,1 млн долларов победитель может получить наличными.