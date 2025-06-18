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Житель Ирландии выиграл джекпот в лотерее EuroMillions в размере €250 млн

Житель Ирландии выиграл джекпот в лотерее EuroMillions в размере €250 млн Обладатель билета из Ирландии выиграл €250 млн в лотерее EuroMillions.
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18 июня 2025 г. 02:38
Житель Ирландии выиграл джекпот в лотерее EuroMillions в размере €250 млн

Обладатель билета из Ирландии выиграл €250 млн в лотерее EuroMillions.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Национальной лотереи Ирландии, которая организует различные розыгрыши на территории страны.

"Джекпот EuroMillions в размере 250 млн евро выигран в Ирландии", - отмечается в сообщении. "Мы рекомендуем нашим игрокам проверить их билеты и, если они победили, подписать оборотную сторону билета, надежно сохранить его и связаться с главным офисом Национальной лотереи", - посоветовал ее руководитель Киан Мерфи.

Речь идет о самой большой сумме, которую возможно выиграть в EuroMillions - максимальный размер ее джекпота установлен именно на уровне €250 млн. Неизвестный обладатель билета сумел угадать все семь чисел лотереи, включая два счастливых звездных номера.

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Версия на азербайджанском языке İrlandiya sakini lotereyada 250 milyon avro qazanıb

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