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    Житель Германии выиграл в лотерею 84,8 млн. евро

    Новоиспеченный миллионер угадал правильную комбинацию из пяти цифр и два дополнительных числа

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Житель Германии выиграл в лотерею Eurojackpot рекордные для страны 84,8 млн. евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, победителем стал счастливчик из германской земли Гессен. Новоиспеченный миллионер угадал правильную комбинацию из пяти цифр и два дополнительных числа.

    Предыдущий рекорд для Германии был установлен в марте этого года, когда житель земли Северный Рейн - Вестфалия выиграл в лотерею 76,8 млн. евро

    "Это самый крупный выигрыш в лотерею в Германии", - отметил он. 

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