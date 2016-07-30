Житель Германии выиграл в лотерею 84,8 млн. евро

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Житель Германии выиграл в лотерею Eurojackpot рекордные для страны 84,8 млн. евро.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, победителем стал счастливчик из германской земли Гессен. Новоиспеченный миллионер угадал правильную комбинацию из пяти цифр и два дополнительных числа.

Предыдущий рекорд для Германии был установлен в марте этого года, когда житель земли Северный Рейн - Вестфалия выиграл в лотерею 76,8 млн. евро

"Это самый крупный выигрыш в лотерею в Германии", - отметил он.