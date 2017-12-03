Житель Геранбоя во время строительства колодца обнаружил старинные монеты - ФОТО

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Геранбой. 3 декабря. REPORT.AZ/ Житель Геранбоя во время строительства колодца у себя во дворе обнаружил старинные изделия среди которых были монеты.

Как сообщает западное бюро Report, житель района Васиф Мамедов доставил себе на участок трактор для рытья колодца. Во время копка были замечены детали, похожие на золотые изделия.

Хозяин участка немедля приостановил работы и решил сам копать территорию, откуда предположительно были найдены старинные изделия, напоминающее весовые камни, а также монеты из меди и серебра.

Хозяин полагает, что таких изделий на территории может быть много, поэтому вместе с близкими решил продолжить раскопки.