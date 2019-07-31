Житель Британии получил самый короткий тюремный срок

Житель Великобритании получил самый короткий тюремный срок в истории страны за то, что под воздействием алкоголя и наркотиков разбил окно бывшей девушки метлой, напал на полицейских и скрылся с места происшествия.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, осужденным стал 23-летний Шейн Дженкинс из города Портисхед в Северном Сомерсете.

Сообщается, что его посадили в тюрьму на 50 минут.

Еще согласно вынесенному приговору, британцу предстоит провести 80 часов на исправительных работах и реабилитации.